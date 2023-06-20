ظاهرة إنتشار أسماك القرش في البحر المتوسط تزداد... هل من داعي للقلق؟

كتبت شانتال عاصي في "الديار": لم يعتد سكّان الشرق الأوسط كثيراً على فكرة وجود أسماك القرش في محيطهم، إلّا أنّ وفي الآونة الأخيرة، باتت هذه الظاهرة تتصدّر العناوين مثيرةً الذعر والخوف في قلوب الناس، بخاصة بعد حادثة التهام سمكة قرش سائحاً روسيّاً في مصر، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تظهر فيها أسماك قرش في المياه اللبنانية.

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كشف الخبير البيئي البروفيسور ضومط كامل أن أسماك القرش تتمتع بتاريخ طويل في الشرق الأوسط، حيث يعود وجودها إلى آلاف السنين. فاستضاف البحر المتوسط أنواعًا مختلفة من أسماك القرش، بما في ذلك القرش الأبيض الكبير الشهير. ومع ذلك فإن السجلات التاريخية عن تجمعات أسماك القرش في الشرق الأوسط محدودة. اليوم، يصعب تقدير عدد أسماك القرش في الشرق الأوسط بدقة، فعددها يختلف تبعًا للموقع المحدد والأنواع. في حين أن بعض المناطق قد تحتوي على مجموعات أسماك القرش أكثر من غيرها، فقد يعاني البعض الآخر من انخفاض عددها بسبب عوامل مثل الصيد الجائر وتدهور الموائل.

بحسب الخبير البيئي، هناك عدة عوامل ساهمت في انتشار أسماك القرش في البحر الأبيض المتوسط، أهمها:

- تغير المناخ: أثر تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات حرارة البحر وتغير التيارات البحرية، على أنماط توزيع الأنواع البحرية، بما في ذلك أسماك القرش. فتنتقل بعض أنواع أسماك القرش التي تفضل المياه الدافئة إلى البحر الأبيض المتوسط حيث تصبح درجة حرارة البحر أكثر ملاءمة لبقائها على قيد الحياة.



- الصيد الجائر: تسبب الصيد الجائر في تراجع نسبة كبيرة من الأسماك التي تعد مصادر غذائية مهمة لأسماك القرش. نتيجة لذلك، تقوم أسماك القرش بتوسيع نطاقها بحثًا عن أنواع بديلة من الفرائس.



- الهجرة والتشتت الطبيعي: تعتبر أسماك القرش من الأنواع الكثيرة الترحال ولديها القدرة على السفر لمسافات طويلة بحثًا عن الموائل المناسبة والغذاء ومناطق التكاثر. فيمكن أن تنتشر بشكل طبيعي في مناطق جديدة، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط ، أثناء استكشافها للظروف البيئية المتغيرة والتكيف معها.



- تدابير الحماية وجهود الحفظ: سمح تنفيذ تدابير الحفظ وقيود الصيد في مناطق معينة باستعادة أسماك القرش. مع زيادة أعدادها، تقوم أسماك القرش بتوسيع أراضيها وإعادة استعمار المناطق التي استنفدت منها في السابق.



- التغييرات في توزيع الفرائس: يمكن للتغييرات في توزيع ووفرة أنواع الفرائس أن تؤثر على تحركات أسماك القرش. على سبيل المثال، يمكن للتغييرات في أنماط هجرة بعض أنواع الأسماك أن تجذب أسماك القرش إلى مناطق جديدة حيث تكون هذه الأنواع من الفرائس أكثر وفرة.



- تغيير الموائل والأنشطة البشرية: يمكن أن تؤثر الأنشطة البشرية، مثل التنمية الساحلية والتلوث وتدمير الموائل الحرجة، على توزيع أسماك القرش. وقد تجبر هذه العوامل أسماك القرش على البحث عن موائل جديدة واستكشاف المناطق غير المأهولة سابقًا.