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لبنان

"خناقة عالزبالة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2023 | 02:15
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حصل امس عراك بالايدي في بلدة زكريت في وسط قضاء المتن بين عدد من العمال السوريين ومجموعة من بائعي "الخردة والحديد" الجوالين.
ووفقاً للمعلومات، غالبا ما يقصد العمال السوريون وبائعو الحديد هذه المنطقة بسبب توفر حاوية نفايات كبيرة فيها تابعة لبعض المعامل القريبة منها، وذلك بحثاً عن بعض المعادن بالاضافة الى المواد الكرتونية والنفايات القابلة للبيع والتدوير.
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وما حصل بالأمس تحديداً هو صراع وتسابق بين السوريين وبائعي الحديد على جمع مواد معدنية كثيرة كان قد رماها في حاوية النفايات أحد معامل المنطقة، ما ادى الى تضارب بينهم تخلله استخدام للعصي والسكاكين. كما شهدت البلدة عملية ملاحقة بين العمال السوريين وبائعي الحديد، حيث انتقل الاشكال  من محيط حاوية النفايات الى مداخل بعض الابنية المجاورة والبعيدة قليلاً.
وتسبب الاشكال بتعرض عدد من السوريين وبائعي الحديد الى اصابات متنقلة في الوقت نفسه، كما ان الاشكال لم ينته قبل تدخل أحد مشغلي العمال السوريين في المنطقة المذكورة.
وتؤكد المعلومات ان هذا النوع من الاشكالات غالباً ما يتكرر في البلدة المتنية، على الرغم من دوريات البلدية المستمرة وعلى الرغم من قرار البلدية الذي يقضي بمنع دخول بائعي الحديد الى نطاقها الجغرافي.

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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