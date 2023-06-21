ترشيح ازعور "من الماضي" والطامحون يتحركون

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يتعامل اكثر من طامح رئاسي مع ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور على أنه اصبح من الماضي، اذ بدأت شخصيات عدة داخل المعارضة البحث عن امكان تبني ترشيح شخصية اخرى.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الطامحين ليكونوا مرشحين رئاسيين بدأوا التسويق لانفسهم داخل "كتل المعارضة" على اعتبار انهم يملكون القدرة على استقطاب اصوات نواب اكثر من ازعور".وتشير المصادر الى "ان الكتل الاساسية والكبرى في المعارضة ليست في وارد انهاء ترشيح أزعور بهذه السرعة لأن ذلك سيكون بمثابة انتصار مجاني لـ" قوى الثامن من آذار".