عن ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. هذا ما قيلَ مؤخراً

Advertisement

تتجنّبُ أوساط "قوى الثامن من آذار" في الوقت الرّاهن التعليق على أيّ كلامٍ يرتبطُ بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وتقول مصادر تدور في فلك "الثنائي الشيعي" إنَّ "هذا الأمر سابقٌ لأوانه في الوقت الراهن"، مشيرةً إلى أنَّ البحث في بادئ الأمر يتمحور حول طاولة حوارٍ فعلية، وقالت: "فليقبل الآخرون بالحوار، وعندها لكل حادثٍ حديث. يجري البحثُ بالأسماء والمقترحات ونناقش كل الهواجس.. فما الذي يمنع ذلك؟".في مقابل ذلك، تمتنعُ أوساط المعارضة حالياً في الغوص باسم عون، على اعتبار أنّ الموقف الأساس اليوم هو التمسُّك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. عند هذه النقطة، تقول جهاتٌ مقربة من أوساط نواب "التغيير" إنَّ "المعركة مستمرة اليوم على صعيد إسم أزعور ولا يمكن تناسي نسبة الـ59 صوتاً التي حاز عليها الأخير خلال جلسة الأربعاء الرئاسية. هنا، السعي يكمنُ في مضاعفة الأرقام لا تراجعها، وهذا الأمرُ لا يعتبر تحدياً أبداً".