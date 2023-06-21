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لبنان

رؤساء البلديات في المتن يشكون: هذا ما يطلبونه أمنيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2023 | 01:45
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يشكو عدد من رؤساء البلديات في ساحل المتن الشمالي مما اسموه "تقاعس القوى الأمنية" عن التنسيق معهم وخاصةً ليلاً، بعدما إستلمت هذه البلديات الأمن في نطاقها الجغرافي وقامت بتجهيز فرق متخصصة من أجل تأمين الحراسة والدوريات على مدار النهار والليل، بعد ازدياد السرقات والأفعال الشائنة .
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وفي التفاصيل فإن الحرس الليلي للبلديات وخاصةً في برج حمود والجديدة البوشرية السد والدكوانة وسن الفيل وصولاً الى المنصورية يقوم بضبط عدد كبير من المخالفات، من إتجار بالمخدرات بكميات كبيرة ، ومحاولات سرقات سيارات ، وأفعال شائنة ومخلة بالآداب مثل تسهيل الدعارة والتحرش بالأولاد ، فتقوم هذه الفرق الخاصة بضبط المخالفين، لكن المشكلة تكمن لدى العمل لتسليمهم الى الجهات الأمنية المختصة حيث يتم في غالب الأحيان رفض إستلامهم، لان لا مكان لإحتجازهم ولا إمكانية ليلاً لمخابرة النيابة العامة ، فتقوم هذه الفرقة الخاصة بتأنيبهم وإطلاق سراحهم وإبعادهم عن نطاقها الجغرافي. المصدر ناشد رؤساء الأجهزة الأمنية ضرورة متابعة هذا الملف من أجل الحفاظ على إستتباب الأمن .

المصدر: لبنان 24

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