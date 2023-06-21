لمناسبة عيد الأب.. قائد الجيش: أنحني أمام تضحياتكم وصمودكم

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قال قائد الجيش العماد جوزف عون عبر صفحة الجيش على تويتر لمناسبة عيد الأب: "اخترتم مؤسسة الشرف وأنتم للشرف عنوان، اخترتم مؤسسة التضحية وأنتم مثال في التضحية، اخترتم مؤسسة الوفاء وأنتم أوفياء لقسمكم".وتابع: "في عيد الأب تحية لكل عسكري يضحّي لوطنه وعائلته، وتحية لكل شهيد وجريح روى تراب الوطن بدمائه لتحيا عائلته ويبقى الوطن. أنحني أمام تضحياتكم وصمودكم."