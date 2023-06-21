امتلك "سيارة الأحلام" بـ 3500 دولار.. ابتكار لبناني 100% قريباً في الأسواق (صور)

علم لبنان وأرزة يتوسطانها، انها سيارة "ليرة" النموذجية، أول سيارة كهربائية تعمل أيضا على الطاقة الشمسية تُصنع في لبنان وفي الوطن العربي بمواصفات مميزة.ويؤكد صاحب هذه المُبادرة الفردية المهندس الميكانيكي هشام حسامي ان فكرة تصنيع السيارة انبثقت من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها البلد.



فحسامي كونه يأتي من خلفية صناعية ولديه خبرة طويلة بمجال صناعة الماكينات، قرر مع بدء الأزمة في لبنان تقديم فكرة جديدة وفريدة من نوعها تستطيع ان تنهض بالبلد وان تكون بداية مخرج لحل الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات، فولدت سيارة "ليرة" من قلب المُعاناة والهدف من تسميتها رفع اسم العملة الوطنية ودعم الاقتصاد اللبناني.



كان من المُقرر تنظيم حفل لإطلاق السيارة في وسط بيروت وبرعاية وزارة الاقتصاد والتجارة يوم 17 حزيران الجاري الا ان الموعد أرجئ، فما السبب؟



يوضح حسامي عبر "لبنان 24" ان "تأجيل الحفل جاء بناء لطلب من وزير الاقتصاد أمين سلام بهدف توسيع نطاق المُشاركة فيه وليتمكن وزير الطاقة وليد فياض من التواجد أيضا في الحفل، كاشفا انه "تم تحديد موعد جديد لإطلاق "ليرة" في 8 تموز المقبل".



ويُشير حسامي إلى انه "أجرى مؤخرا عملية طلاء للسيارة لكي تظهر بشكلها النهائي ولكن من دون إجراء أي تعديلات على الهيكل أو المُحرك"، لافتا إلى ان "السيارة تتضمّن بطاريتين يمكن شحنهما من كهرباء المنزل لمدة نصف ساعة تكون كفيلة لتسييرها مسافة 200 كيلومتر، كما يمكن استخدام البطارية كمزوّد طاقة، للبيوت أو المحلّات، فتصبح بمثابة حقل كهرباء".

غير مُخصصة للبيع

يُشدد حسامي على أن "ليرة" سيارة نموذجية غير مُخصصة للبيع"، ويضيف: "أردنا من خلالها إيصال رسالة للناس بأنه لدينا قدرات وإمكانات في لبنان وينقصنا الدعم فقط". أما في ما يتعلق بسعرها، فيُجيب: "طبعا نُخطط في المستقبل لانشاء مصنع والبدء بإنتاج سيارات كهربائية، وأي شخص يرغب في ان يمتلك مثل هذه السيارة فأنا جاهز لتصنيعها وسيتراوح سعرها ما بين 3500 دولار لغاية الـ 15 ألف دولار وذلك بحسب قوة البطارية ومحرّك السيارة."



ويكشف انه "في 8 تموز المقبل أي في حفل إطلاق سيارة "ليرة" سيُعلن عن مشروع جديد وذلك استكمالا لمُبادرته الفردية"، ولفت إلى انه "بعد الحفل سيتم عرض السيارة في showroom لكي يتمكن الناس من رؤيتها والتعرّف إليها عن كثب".

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خصائص "ليرة"

سيارة "ليرة" هي سيارة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية هي صديقة للبيئة ولا تتسبب بأي تلوث.



تعمل على الطاقة الشمسية وتشحن نفسها بنفسها وفي حال لم يكن الطقس مشمسًا يمكن شحن السيارة عبر بطاريات الكهرباء وهي ليست بحاجة إلى محطة كهرباء مخصصة لشحن السيارات.



تتمتع السيارة بكل المواصفات والسلامة العامة وهي تحتوي على جهاز GPS وكاميرا من الأمام والخلف وsensors وtouch screen للتحكم وبرنامج اندرويد".



السيارة صغيرة الحجم لكنها في الوقت نفسه واسعة ومريحة من الداخل وهي تتسع لـ 5 أشخاص والصندوق بحجم صناديق السيارات الصغيرة المصممة عالميا، أما هيكلها فمميز ولا يشبه أي سيارة أخرى.