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لبنان

في طرابلس... القاء قنبلة على احد المنازل

Lebanon 24
21-06-2023 | 01:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على رمي قنبلة باتجاه منزل المدعو " أ.م " في منطقة البداوي في طرابلس.
 
وحتى الساعة لم تعرف اسباب رمي القنبلة، علماً ان مطليقيها فرَوا مباشرة بعد اطلاقها الى جهة مجهولة.
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