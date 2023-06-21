في طرابلس... القاء قنبلة على احد المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على رمي قنبلة باتجاه منزل المدعو " أ.م " في منطقة البداوي في طرابلس.

وحتى الساعة لم تعرف اسباب رمي القنبلة، علماً ان مطليقيها فرَوا مباشرة بعد اطلاقها الى جهة مجهولة.