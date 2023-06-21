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لبنان

ناشل مُصلّين في مسجد في المرج في قبضة قوى الأمن.. وهكذا تم القاء القبض عليه

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:08
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة انه بعد أن توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات نشل مبالغ مالية من جيوب المصلين في أحد مساجد بلدة المرج البقاعية.
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على إثر ذلك، كثفت دوريات الشعبة استقصاءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه به وتوقيفه. 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى: ف.ع. (مواليد عام 1985، مكتوم القيد)
بتاريخ 16-3-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة المرج، وضبطت بحوزته مبلغا ماليا بالعملتين الأميركية واللبنانية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأن المبالغ المالية التي ضبط بحوزته قام بنشلها من جيوب المصلين في أحد مساجد البلدة.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص.
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