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لبنان

رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:37
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علم "لبنان 24" ان الحكومة قررت إلغاء شهادة امتحانات البروفيه لهذه السنة على أن يتم أخذ القرار بالنسبة للسنوات المقبلة على ضوء موقف وزير التربية. 
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