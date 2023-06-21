Advertisement

لبنان

أمن الدّولة تدهم سوبرماركت في الفرزل وتوقف صاحبها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1079706-638229420315769753.jpg
Doc-P-1079706-638229420315769753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت دوريّة من أمن الدّولة في البقاع، بعمليّة دهمٍ لسوبرماركت في محلّة الفرزل، وعثرت في داخلها على موادَّ منتهية الصّلاحيّة يتمّ بيعها للمواطنين. بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ في البقاع القاضي منيف بركات، تمّ توقيف صاحب السّوبرماركت المدعوّ ب. س. ق.، ويجري التحقيق معه حاليّاً لكشف مصادر الموادّ التي تمّ ضبطها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2023-06-21
03:37 | 2023-06-21
03:32 | 2023-06-21
06:50 | 2023-06-21
06:45 | 2023-06-21
06:33 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website