Advertisement

لبنان

بري أبرق مهنئاً لنظيره الكويتي وتلقى برقية تهنئة بعيد الأضحى من السيسي

Lebanon 24
21-06-2023 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1079733-638229475967289257.jpg
Doc-P-1079733-638229475967289257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أبرق رئيس مجلس النواب  نبيه بري لنظيره الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون مهنئاً بإنتخابه رئيساً لمجلس الأمة وجاء في نص البرقية:  "يطيب لي بإسمي  الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم  رئيساً لمجلس الامة ".
Advertisement

واضاف : "إنني اذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في تأدية مهامكم وللكويت إميراً وحكومة وشعباً دوام التقدم والإزدهار  ونتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها ووحدتها واستقرارها ".

على صعيد آخر ولمناسبة حلول عيد الأضحى تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمنى فيها ان "يعيد الله هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات على الشعب اللبناني وعلى جميع شعوب الامتين العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء وان يبارك الجهود المشتركة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين ابناء الامة من اجل تحقيق ما نتطلع اليه من آمال وطموحات للشعوب العربية والإسلامية" .

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2023-06-21
06:01 | 2023-06-21
03:32 | 2023-06-21
08:42 | 2023-06-21
09:08 | 2023-06-21
09:03 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website