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لبنان
اليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء
Lebanon 24
21-06-2023
|
05:35
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اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ائر انتهاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "المجلس طلب الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذه السنة ويبدو ان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الأمن ولذلك اتجهنا الى اتخاذ هذا القرار والامتحانات الثانوية تأمنت اموالها".
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وقال الحلبي: "فريق وزارة المال يجهد لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبيل نهاية الشهر الحالي ونتوقع شنّ حملة على الحكومة بشأن دستورية اتّخاذ هكذا قرار". وتابع: "البند المتعلق برفع تعرفة الإتصالات والإنترنت الثابت المتعلق بهيئة أوجيرو لم يُقر".
المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.
كما وقّع رئيس الحكومة مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
الدفاع المدني
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ مجلس الوزراء أقرّ تثبيت متطوّعي الدفاع المدني وعددهم ٢١٨٦.
وزير الاشغال
وقال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعد جلسة مجلس الوزراء إنّ جمعية "ارادة" تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية.
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