هذا ما أعلنته السفارة الفرنسية عن زيارة لودريان

أعلن المكتب الاعلامي للسفارة الفرنسية انه "لن يتم توزيع جدول لبرنامج زيارة المبعوث الخاص بالرئيس الفرنسي، جان إيف لودريان".



كما أشار المكتب إلى أنه "لن يكون هناك أي مؤتمر صحافي له".







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