بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

اليكم ‏مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وكلذك قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذي صدر اليوم عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



‏⁦مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية على الرابط التالي:

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قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني على الرابط التالي:

‏⁦‪bit.ly/449m9Aw‬⁩ ‏⁦مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية على الرابط التالي:‏⁦‪bit.ly/3CEm1gM‬⁩قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني على الرابط التالي:‏⁦‪bit.ly/449m9Aw‬⁩