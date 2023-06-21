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لبنان

بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني

Lebanon 24
21-06-2023 | 06:01
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اليكم ‏مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية وكلذك قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني الذي صدر اليوم عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
 

‏⁦مراسيم الترقيات العسكرية والأمنية على الرابط التالي: 
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‏⁦‪bit.ly/3CEm1gM‬⁩


قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني على  الرابط التالي:
‏⁦‪bit.ly/449m9Aw‬⁩
 
وكذلك يمكن الدخول على هذا الرابط للاطلاع على المراسيم، الرجاء الضغط هنا:
 
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