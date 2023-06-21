إليكم تاريخ عطلة الصحافة في عيد الاضحى

اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان عطلة الصحافة في عيد "الاضحى" المبارك حيث " تتوقف الصحف عن العمل أيام 28 و29 و30 حزيران الحالي 2023 . اعاده الله على لبنان واللبنانيين بالسلام والتعافي والازدهار".

Advertisement