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لبنان

إليكم تاريخ عطلة الصحافة في عيد الاضحى

Lebanon 24
21-06-2023 | 06:50
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اعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان عطلة الصحافة في عيد "الاضحى" المبارك حيث " تتوقف الصحف عن العمل أيام  28 و29 و30 حزيران الحالي 2023 . اعاده الله على لبنان واللبنانيين بالسلام والتعافي والازدهار".
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