إقفال معمل أجبان وألبان في النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون وحاصبيا وبمواكبة إعلامية وقد تم إقفال معمل أجبان وألبان في قضاء النبطية وختم بالشمع الأحمر من قبل عناصر جهاز أمن الدولة بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام القاضي عباس جحا وذلك بناء لنتيجة عينة كانت قد سحبت من المعمل المذكور الاسبوع الفائت وصدرت التحاليل بنتيجة سلبية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية بوجود شوائب وبكتيريا مضرة لصحة المواطن وقد سطر بحق صاحب المعمل محضر ضبط بالإضافة للإقفال.

Advertisement

وقد تم سحب عينات من معامل ومراكز بيع المياه المكررة لإرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتأكد من صحتها وجودتها في قضائي مرجعيون وحاصبيا وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب معمل أجبان والبان في بلدة دبين بعد أن قام عناصر جهاز أمن الدولة بإقفاله وختمه بالشمع الأحمر لعدم إلتزامه بالشروط الصحية بالإضافة لدورية جالت على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات في بلدتي عيترون وبنت جبيل.