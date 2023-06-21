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لبنان

إقفال معمل أجبان وألبان في النبطية

Lebanon 24
21-06-2023 | 07:32
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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية ومكتب مرجعيون وحاصبيا وبمواكبة إعلامية وقد تم إقفال معمل أجبان وألبان في قضاء النبطية وختم بالشمع الأحمر من قبل عناصر جهاز أمن الدولة بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام القاضي عباس جحا وذلك بناء  لنتيجة عينة كانت قد سحبت من المعمل المذكور الاسبوع الفائت وصدرت التحاليل بنتيجة سلبية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية بوجود شوائب وبكتيريا مضرة لصحة المواطن وقد سطر بحق صاحب المعمل محضر ضبط بالإضافة للإقفال.
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وقد تم سحب عينات من معامل ومراكز بيع المياه المكررة لإرسالها إلى المختبرات المعتمدة للتأكد من صحتها وجودتها في قضائي مرجعيون وحاصبيا وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب معمل أجبان والبان في بلدة دبين بعد أن قام عناصر جهاز أمن الدولة  بإقفاله وختمه بالشمع الأحمر لعدم إلتزامه بالشروط الصحية بالإضافة لدورية جالت على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات في بلدتي عيترون وبنت جبيل.
 
 
 
 

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