وزير يغرّد: امتحانات "البريفيه⁩" لا ضرورة لها!

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" :" امتحانات الشهادة المتوسطة - البريفيه ⁩ لا ضرورة لها لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نرزح تحتها جميعنا دولةً ومواطنين واساتذةً وأجهزةً امنية، ولهذا تقرّر اليوم الغاؤها والتركيز على اجراء الشهادة الثانوية . ‏الشكر الجزيل لمعالي وزير التربية على تفهّمه وتجاوبه".

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