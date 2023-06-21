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لبنان

وزير يغرّد: امتحانات "البريفيه⁩" لا ضرورة لها!

Lebanon 24
21-06-2023 | 07:50
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غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر":" امتحانات الشهادة المتوسطة - البريفيه⁩ لا ضرورة لها لا سيما في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نرزح تحتها جميعنا دولةً ومواطنين واساتذةً وأجهزةً امنية، ولهذا تقرّر اليوم الغاؤها والتركيز على اجراء الشهادة الثانوية‏الشكر الجزيل لمعالي وزير التربية على تفهّمه وتجاوبه".
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