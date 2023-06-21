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لبنان

بوحبيب استقبل نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الاميركية وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:00
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب نائب السكرتير المساعد في وزارة الخارجية الاميركية سكوت تيرنر الذي اكد على دعم بلاده للجهود التي يبذلها لبنان من خلال استضافته للنازحين السوريين وتداعيات وجودهم على المجتمع اللبناني واقتصاده.
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عبد الل بو حبيب

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