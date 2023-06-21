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لبنان

كيف علّق جنبلاط على أحداث الجولان؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:23
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 علّق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على الأحداث في الجولان المُحتل قائلاً: "وقفة رائعة وبطولية لعرب الجولان ولعرب فلسطين في جنين وغزّة وكل مكان". 

وأضاف جنبلاط في حديثٍ لقناة "الميادين": "ان أي وهم بأن اسرائيل سترحم أحدا من الاستيطان ومصادرة الاراضي هو ضرب من الخيال، لذلك أدعو الى مزيد من التضامن العربي الوطني من الجولان إلى فلسطين وغزّة، وحدها الوقفة الموحّدة تستطيع أن توقف هذا المشروع الصهيوني اليهودي". 
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وتابع: "يجب أن يكون هناك وحدة في الموقف للفلسطينيين العرب، ولا مجال للاستمرار بما يسمى بالتفاوض من أجل التفاوض، ولا بد من العودة إلى الكفاح السلمي، وحتى الكفاح المسلّح كما جرى في جنين، وهنا يكمن أهمية الموقف العربي المحيط"، سائلاً: "هل سيبقى العرب المحيطون يتفرجون أم سيمدّون الثورة الداخلية بالسلاح والأجهزة الضرورية لمواجهة الاحتلال؟".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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