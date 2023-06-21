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لبنان

بيان من الجيش.. ماذا سيحصل في قاعدة رياق الجوية؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:25
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اعلنت قيادة الجيش في بيان، ان" مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني ستقيم يومًا مفتوحًا على التوعية بالبيئة المعادية Hostile Environement Awareness (HEAT) وذلك يوم الخميس 6/ 7/ 2023 الساعة 10.00 صباحًا في قاعدة رياق الجوية.
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يحضر هذا اليوم المفتوح ممثلون عن المنظمات الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية ومهتمون بمتابعة هذا النوع من التدريب.

يتم تنظيم اليوم المفتوح بالتعاون مع لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش اللبناني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في لبنان- مشروع دعم هولندا للوكالات الحدودية اللبنانية".
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