السيدة مي ميقاتي ترعى احتفالا تكريميا للسيدة ريا الداعوق: سنظل نؤمن بأن لبنان منارة ثقافية وملتقى لجميع الحضارات

رعت عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي نجيب ميقاتي احتفالا تكريميا للسيدة ريا الداعوق لمناسبة نيلها جائزة Ivo Andric الثقافية الأوروبية ورئاسة "الجامعة الدولية للبحر الابيض المتوسط"، وذلك قبل ظهر اليوم في السرايا، بدعوة من اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو.

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شارك في الحفل وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الصحة العامة فراس الأبيض، الطاقة وليد فياض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام ،الزراعة عباس الحاج حسن، التنمية الادارية نجلا رياشي، المهجرين عصام شرف الدين، النائب ادغار طرابلسي، الوزراء السابقون: ليلى الصلح حماده، منى عفيش، غادة شريم، كرم كرم، وليد الداعوق ، النائب السابق ناجي غاريوس، السيدة نورا وليد جنبلاط، الأمين العام للجنة الوطنية لليونيسكو هبة نشابة، وممثلو الوزراء وشخصيات ثقافية واجتماعية.

كلمة نشابة

والقت الامينة العامة لـ"اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو"هبة نشابة كلمة قالت فيها: السيّدة ريّا الدّاعوق هي الأصيلةُ دائمًا والمُجدِّدةُ دائمًا، عَرفَت كيفَ تُحييّ التراثَ بالتجديدِ، وتُنَكِّهُ الجديدَ بطعمِ التراثِ، فابتكَرَت ثقافةً متكاملةً، بين الأصالةِ والتجديدِ، ثقافةَ الجذورِ والأغصانِ فاستحقّت بشرفٍ وتعبٍ وتصميمٍ وعطاءٍ ما نالَتْهُ من جوائزَ وأدوارٍ قياديّةٍ ودوليّةٍ، وعن ذلكَ تقولُ السيّدةُ ريّا الداعوق للعالَمِ كُلِّهِ، إنَّ لبنانَ لا يزالُ منبرًا للتميّزِ والعطاءِ، أو كما وصفتهُ ريّا نفسَها: بلادُنا ساحرةٌ جدًا بقوّةِ التناقضاتِ وعُنفِ الهمومِ وحلاوةِ فنِّ الحياة، مشوّهةٌ من فعلِ الحروبِ، لكن لم تُخلقْ لتموتَ، بل لتُعيدَ ابتداعَ الحياة. نحن لا ننسى مآسينا، بل نُعيدُ دمجَها في ذاكرتِنا.مبروكٌ للجامعةِ الدوليّة للبحرِ الأبيضِ المتوسّطِ، قيادةُ ريّا الداعوق لها، ومبروكٌ لها التجدّدُ بنكهةٍ أُنثويّةٍ وعربيّةٍ ولبنانيّةٍ، اعتادَتِ النجاحَ والعطاءَ والتميّزَ.

كلمة السيدة ميقاتي

وقالت السيدة ميقاتي في كلمتها: لقاؤنا اليوم هنا في السراي الحكومي ليس تكريما للسيدة ريا الداعوق كشخص فقط، بل هو تكريم لمسيرة طويلة من العمل والعطاء في سبيل المحافظة على التراث اللبناني وتطويره وحماية ارث العاصمة اللبنانية بيروت.ولان هذه المسيرة حافلة بالانجازات والعطاءات، استحقت عن جدارة جائزة Ivo Andric الثقافية الأوروبية ورئاسة الجامعة الدولية للبحر الابيض المتوسط، لتضاف الى سلسلة محطات التكريم التي كانت نجمتها.تربطنا بالست ريا صداقة عائلية قديمة ازدادت رسوخا مع الايام. أرزة من الشوف انغرست في بيروت فشمخت وتألقت. وكم قدّرت فيها المثابرة على ما تقوم به بعزيمة قل نظيرها، فكانت كمن ينقش في الصخر الصلب ليترك بصمة لا تمحى في مسيرة العطاء لهذا الوطن والحفاظ على تاريخه.وبكل ثقة اضيف أنه لولا عزمها وعزيمتها، لكان الكثير من تاريخ لبنان المعماري والاجتماعي والطليعي قد إندثر.إيمانها بديمومة هذا الوطن واستمراريته جعلها قدوة ومثالا يحتذى في العطاء غير المحدود والمواطنة المجرّدة الا من حب عميق وجذور ضاربة في عمق بيروت وأحيائها ومعالمها.نقول هذا الكلام بكل ثقة وتجرّد لاننا واكبنا جميعا الوقفات المشرّفة التي سجلتها، وحوّلتها رمزا من رموز الاصالة والنجاح، والدفاع عن بيروت تحديدا، هذه اللؤلوة الرابضة على كتف المتوسط، والتي كان قدرها وسيبقى أن تنهض بعد كل كبوة وتعود متألقة أكثر من السابق.

وقالت: "رب قائل أن البشر أهم من الحجر وأن الاولوية في هذه الايام الصعبة هي للحفاظ على الانسان اللبناني وصون كرامته واستعادة حقوقه، وفي هذا القول واقعية لا جدال فيها، ولكن الحقيقة الموازية لذلك أن من لا يحافظ على ماضيه لا حاضر له ولا مستقبل. وخير مثال أمامنا هي الست ريا الممتلئة حبا بلبنان وايمانا برسالته ودوره وتاريخه المشرّف.من هنا فان المسؤولية تقتضي منا جميعا أن نمضي متكاتفين متضامنين في مسيرة النهوض ولا نسمح لليأس بأن يتسلل الى قلوبنا.لن نفقد الايمان بوطننا وسنظل نؤمن به، لان شعلة الايمان في قلوبنا لن تنطفئ. سنظل نؤمن بأن لبنان منارة ثقافية وملتقى لجميع الحضارات والقيم الانسانية، مهما كانت الصعوبات.ما زال أمامنا الكثير لنتعلمه من هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بقيمه وابداعه، وهو سيبقى مصدرا لنمط حياة مميز ولثقافات متعددة، لم يفقد باذن الله قدرته على التكيف والابداع".





وختمت: "تحية للجنة الوطنية للاونيسكو على هذه المبادرة والى المزيد من اللقاءات التي تجمعنا على حب الوطن. مبروك لك ست ريا هذا التكريم وانك لمستحقة ."

بعد ذلك قدمت السيدة ميقاتي درعا تكريميا للسيدة الداعوق.

كلمة الداعوق

والقت المكرّمة الداعوق الكلمة الاتية: أعتلي اليوم هذا المنبر بكلّ فخرٍ وإعتزاز في بلدي الحبيب لبنان بعد ما كرّمتني مؤسسات من أوروبا وإيطاليا لعملٍ قمت به وما زلت بالمحافظة على التراث من خلال ال APSAD ، وهي في عامها ال 63 اليوم.تعلّمت من إخفاقاتنا الجماعية ورحت أطلب المعرفة بعمق المشاكل. وذهبت حاملةً مسيرة حياةٍ إلى مدينة باليرمو لأعتلي منبر تكريمٍ بحصولي على جائزة IVO ANDRIC الثقافية ،ثمّ انتخبت رئيسة رابطة تأسيس الجامعة الدوليّة للبحر الأبيض المتوسّط بموافقة 14 دولة مجتمعة هناك.تحاورنا عن خبراتنا وتجاربنا وعن سبل إجتذاب جيل شباب ال Internet نحو الثقافة والتراث ووجدنا حلول مثل إستخدام تقنية ال Metaverse واستخدام Avatars لإنشاء مسارح تعليميّة رقميّة وغيرها من الآراء التي تحاكي العصرنة بالتعليم.