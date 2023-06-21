إعفاء مدير عام "الصحة" من مهامه.. وهذا ما كشفه الابيض

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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنه اتخذ قراراً بإعفاء مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان من مهامه نتيجة تراكم الأخطاء التي حصلت في الفترة الماضية.وقال الأبيض لـ"لبنان 24": "اتخذت هذا القرار بعد جملة مخالفات وتجاوزات"، مؤكداً أن المهم هو أن تستمر الوزارة في خدمة المواطنين.وكانت محطة "الجديد" قد أفادت عن وقوع خلاف بين وزير الصحة فراس أبيض ومدير عام وزارة الصحة بالوكالة فادي سنان وذلك بعد إعطاء سنان مقابلة خاصة لـ"الجديد".وأضافت المعلومات أن الابيض اتخذ قراراً بإقالة سنان من منصبه.