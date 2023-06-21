Advertisement

لبنان

قبلان: نتيجة مؤتمر بروكسل قالت للبنانيين "انتحروا ولن ننتحر"

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1079784-638229599732247833.png
Doc-P-1079784-638229599732247833.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الافتاء الجعفري ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن وتم التباحث في وضع النازحين وأعباء البلد.
 
ووقال المفتي قبلان في تصريح "أن لبنان لا يستطيع حمل أعباء لعبة العالم، والغرب الذي دفع عشرات مليارات الدولارات لأوكرانيا ويتعهد الآن بدفع أكثر من 50 مليار يورو و70 مليار دولار، عليه أن يحمل أعباء مغامرته في سوريا، ولا بد من حل سريع للنزوح في لبنان وإلا يجب فتح البحر وإغراق أوروبا في النزوح".
Advertisement
 
وأكد المفتي قبلان "أن السياسة الغربية تريد توطين النازحين عن طريق الدمج، واليوم نحن أمام معادلة "نازح لكل 3 لبنانيين" وعين الغرب على اللعبة السياسية الأمنية للنزوح". ولفت إلى "أنّ الغرب يتلاعب بمصير لبنان والإنتظار للأبد انتهى ولن يقبل لبنان بنحر نفسه".
 
ولفت المفتي قبلان "أن مواقف الإتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل كانت أشبه بالنازية"، وقال:"نتيجة مؤتمر بروكسل قالت للبنانيين: انتحروا ولن ننتحر". 
 
وطالب الحكومة اللبنانية بإنقاذ العلاقات السورية اللبنانية، وحذر من "الخيانة الوطنية"، وأكد "أن خلاص لبنان وسوريا معا"، وشدد على "أن الجهات الغربية تمول الخراب في لبنان، وأن الدفاع عن لبنان ووجوده وتركيبته أكبر القضايا الوطنية الملحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2023-06-21
06:01 | 2023-06-21
03:32 | 2023-06-21
08:42 | 2023-06-21
11:19 | 2023-06-21
11:16 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website