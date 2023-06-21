Advertisement

لبنان

شيخ العقل نوّه بالموقف الموحّد والجامع لأبناء الجولان

Lebanon 24
21-06-2023 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1079785-638229601035478200.png
Doc-P-1079785-638229601035478200.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيّا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ، "مشايخ وأبناء الجولان العربي المحتل حيال التحركات التي يقومون بها، دفاعاً عن هويتهم وتمسكهم بأرضهم وتصدّيهم للمخططات الاسرائيلية التوسّعية، التي تحاول سلخهم عن جذورهم وقضم المزيد من أراضيهم تحت حجج مختلفة".
Advertisement

وإذ أعرب عن "تضامنه الكامل مع أبناء الجولان ووقوفه إلى جانبهم بوجه التعديات والاعتداءات الهمجية"، نوّه الشيخ ابي المنى ببيان "بالموقف الموحّد والجامع لأبناء الجولان الذين يعانون من ظلامية الاحتلال وتمييزه العنصري وسائر العشيرة المعروفية، في النضال المستمر لصون الحقوق والثوابت، انطلاقا من التاريخ المشرّف الذي تميّز به تراث الطائفة المعروفية على مرّ العصور". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:53 | 2023-06-21
06:01 | 2023-06-21
03:32 | 2023-06-21
08:42 | 2023-06-21
11:19 | 2023-06-21
11:16 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website