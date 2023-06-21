وفد أوروبي التقى "لجنة الخارجية": استعداد لدعم لبنان

التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة مقررها النائب اغوب بقرادونيان وفدا من بعثة البرلمان الاوروبي للعلاقات مع بلدان المشرق برئاسة عضو البرلمان الأوروبي ايزابيل سانتوس.

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وتناول المجتمعون، وفق بيان اللجنة، "الاستحقاق الرئاسي وضرورة قيام البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية وصولا إلى تأليف الحكومة وإطلاق عجلة الإنتاج في البلد. وتطرقوا إلى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وإتمام الإصلاحات المطلوبة.كذلك ناقش المجتمعون أزمة النزوح السوري في لبنان والاعباء التي يتكبدها اللبنانيون جراء هذا النزوح.وأكد الجانبان العلاقات المتينة بين البرلمان الاوروبي ولبنان، وأبدى الوفد الأوروبي عن استعداد بلدانهم للوقوف إلى جانب لبنان ودعمه.