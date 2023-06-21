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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تباشر حصاد مواسم الحبوب

Lebanon 24
21-06-2023 | 09:31
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باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصاد مواسم الحبوب من اراضيها المخصصة لهذه الزراعات في منطقة واطي السد - عيتنيت و التي تبلغ مساحتها اكثر ٢٥٠ دونم والتي زرعتها المصلحة بالشعير البلدي في هذا العام تأمينا لمتطلبات الدورة الزراعية أو الدورة المحصولية لزيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة.
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