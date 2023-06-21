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لبنان

"متحدون": لتطهير القضاء اللبناني من الشوائب

Lebanon 24
21-06-2023 | 09:43
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نظم تحالف "متحدون" بعد ظهر اليوم، وقفة أمام قصر عدل بيروت، شارك فيها عدد من المحامين والمودعين والمواطنين.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات دعت إلى "تطهير القضاء اللبناني من الشوائب التي تعطل قيامه بدوره في المحاسبة حيث لا قيامة لأي وطن بلا محاسبة".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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