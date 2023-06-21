الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم بتسعيرة تتراوح ما بين 93000 و 93300 ليرة للدولار الواحد.

وإفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و 93400 ليرة للدولار الواحد.