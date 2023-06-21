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لبنان

بعد السجال.. هكذا صدر قرار مجلس الوزراء بشأن معرض اكسبو قطر

Lebanon 24
21-06-2023 | 10:02
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بعد سجال وزيري الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار، بخصوص "اكسبو قطر".. هكذا صدر قرار مجلس الوزراء بشأن معرض اكسبو قطر. 
 
 
 
 
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