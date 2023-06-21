بالارقام.. خبر سار: هكذا أصبح بدل نقل العسكريين

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في المؤسسات الامنية كافة بحيث يصبح 5 ملايين ليرة لبنانية. وجاء في القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء ما يلي:

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