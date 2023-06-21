Advertisement

لبنان

بالارقام.. خبر سار: هكذا أصبح بدل نقل العسكريين

Lebanon 24
21-06-2023 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1079814-638229665488195831.jpg
Doc-P-1079814-638229665488195831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في المؤسسات الامنية كافة بحيث يصبح 5 ملايين ليرة لبنانية. وجاء في القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء ما يلي:
 
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد السجال.. هكذا صدر قرار مجلس الوزراء بشأن معرض اكسبو قطر
lebanon 24
21/06/2023 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان وجرحى بحادث انقلاب قطار في تونس
lebanon 24
21/06/2023 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء
lebanon 24
21/06/2023 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات mtv: وزير السياحة يطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء تفريغ كلام سلام خلال الجلسة على اعتبار ان نصار يؤكد موافقة سلام على كلامه
lebanon 24
21/06/2023 20:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

نقل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2023-06-21
02:53 | 2023-06-21
03:32 | 2023-06-21
08:42 | 2023-06-21
13:20 | 2023-06-21
13:11 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website