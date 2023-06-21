إشكال كبير بين عددٍ من الأشخاص... تحطيم سيارات وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عددٍ من الشبان في منطقة وادي خالد العكارية، وقد تطوّر إلى تحطيم سيارات وإطلاق نار.

وأُصيب شخص جراء الإشكال، نُقل إلى المستشفى.

Advertisement



وعلى الفور قامت دورية من الجيش بتطويق الإشكال، وتعمل على ملاحقة المتورطين.