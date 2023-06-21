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لبنان

إشكال كبير بين عددٍ من الأشخاص... تحطيم سيارات وإطلاق نار

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عددٍ من الشبان في منطقة وادي خالد العكارية، وقد تطوّر إلى تحطيم سيارات وإطلاق نار.
 
 
وأُصيب شخص جراء الإشكال، نُقل إلى المستشفى.
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وعلى الفور قامت دورية من الجيش بتطويق الإشكال، وتعمل على ملاحقة المتورطين.
 
 
 
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