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لبنان

أثناء زيارته للبنان.. هل سيلتقي لودريان بباسيل؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 11:16
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سيلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد ظهر غد الخميس عند الساعة الرابعة إلا ربعاً في دارته في البياضة، بحسب "الجديد".
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لودريان

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