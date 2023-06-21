أثناء زيارته للبنان.. هل سيلتقي لودريان بباسيل؟

سيلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد ظهر غد الخميس عند الساعة الرابعة إلا ربعاً في دارته في البياضة، بحسب "الجديد".

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