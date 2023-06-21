بعد تثبيتهم.. رسالة من خطار لمتطوعي الدفاع المدني

وجه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار رسالة إلى المتطوعين وأسرة الدفاع المدني ومحبيه، قال فيها: "بعد مسيرة طويلة خضناها مع متطوعي الدفاع المدني لإنصافهم وتثبيتهم، صدر القانون الخاص بالتثبيت عام 2014 واستمرت جهودنا بلا كلل أو ملل في سبيل تنفيذه، إلى أن تسلم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مهام الوزارة وقطع لنا جميعا وعده بإيصال هذا الملف إلى خواتيمه السعيدة".

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أضاف: "اليوم، أنجزت الخطوات الأخيرة، وانضم المتطوعون إلى ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، ويقتضينا الواجب أن نسجل للوزير مولوي وقفته المشرفة ووفائه بالعهد والوعد، وله منا جميعا خالص الشكر والتقدير، ولعائلة الدفاع المدني التهنئة الكبرى، مؤكدين جهوزيتنا الدائمة لخدمة الناس في أي مكان وزمان. ألف مبروك".