خلاف عائليّ يتطوّر إلى جريمة مروّعة... إليكم ما حصل في زحلة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع خلاف عائلي في زحلة، أدى إلى مقتل م.س البالغ من العمر 53 عاماً، وإصابة شقيقه ب.س بجروح بالغة.

والجدير بالذكر أنّ ب.س انفصل عن زوجته، فقام شقيق الأخيرة بإطلاق النار عليه وعلى أخيه، وأصابهما في الصدر والقدمين.