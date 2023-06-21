بالصور... صدمه بسيارته وفرّ!

صدمت سيارة من نوع مرسيدس دراجة نارية يقودها ص.ي عند ساحة الشهداء في صيدا.



وأُسعف الجريح من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، ونُقل إلى مستشفى الهمشري.



وأفيد أنّ سائق السيارة فرّ إلى مكان مجهول.