بينهم سعد الحريري... من هم السياسيون الذين يحبون التقاط صور "سيلفي"؟

يُصادف 21 حزيران، اليوم العالمي لالتقاط صورة سيلفي، ويتم الاحتفال بهذا النهار سنويًا منذ عام 2014.

ومن بين السياسين الذين يحبون التقاط صور "سيلفي":

نشر الرئيس سعد الحريري على "تويتر"، يوم 9 نيسان 2018، صورة "سيلفي" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.

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والتقطت زعيمة حزب اليمين المتطرف الإيطالي "فراتيلي دي إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، صورة "سيلفي" خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 أيلول 2022.

والتقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 نيسان 2022.

والتقط رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "سيلفي" في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 حزيران 2023.

ووقفت وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون، لالتقاط "سيلفي" مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 أيار 2022.

والتقط الرئيس الأميركي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 حزيران 2023.

والتقط وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، "سيلفي" قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 آذار 2023.

كذلك، التقطت ملكة هولندا ماكسيما "سيلفي" خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 نيسان 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.

والتقط الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وتورستن ليفسن الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، "سيلفي" وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 حزيران 2023.

وقام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتقاط صورة "سيلفي"، بينما شارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 أيار 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات.

والتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 أيار.

والتقط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "سيلفي" مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 أيار 2023.

رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ، التقطا صورة "سيلفي" مع المستشار الألماني أولاف شولز ، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 كانون الأول 2021. (سبوتنيك)