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لبنان

بينهم سعد الحريري... من هم السياسيون الذين يحبون التقاط صور "سيلفي"؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 13:52
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يُصادف 21 حزيران، اليوم العالمي لالتقاط صورة سيلفي، ويتم الاحتفال بهذا النهار سنويًا منذ عام 2014.
ومن بين السياسين الذين يحبون التقاط صور "سيلفي":
 
 
نشر الرئيس سعد الحريري على "تويتر"، يوم 9 نيسان 2018، صورة "سيلفي" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فندق "King George V"، في باريس فرنسا.
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تظهر هذه الصورة التي تم نشرها على صفحة &quot;تويتر&quot; الرسمية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم 9 أبريل 2018، الحريري (إلى اليسار)، يلتقط صورة سيلفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط الصورة)، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (اليمين)، في فندق &quot;King George V&quot;، في باريس فرنسا. - سبوتنيك عربي
 
 
والتقطت زعيمة حزب اليمين المتطرف الإيطالي "فراتيلي دي إيطاليا"، جيورجيا ميلوني، صورة "سيلفي" خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 أيلول 2022.
 
زعيم حزب اليمين المتطرف الإيطالي فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني، تلتقط صورة سيلفي خلال مسيرة كجزء من حملة الانتخابات العامة، في ساحة دومو في ميلانو إيطاليا، في 11 سبتمبر/ أيلول 2022. - سبوتنيك عربي
 
 
والتقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 نيسان 2022.
 
 
الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي لحزب &quot;الجمهورية إلى الأمام!&quot;، إيمانويل ماكرون، يقف لالتقاط صورة ذاتية أثناء وصوله للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، في مركز اقتراع في لو توكيه شمال فرنسا، في 24 أبريل/ نيسان 2022. - سبوتنيك عربي
 
 
والتقط رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز "سيلفي" في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 حزيران 2023.
 
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز (وسط الصورة)، يلتقط صورة سيلفي في مطعم بائع متجول في هانوي، في 3 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
 
 
ووقفت وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون، لالتقاط "سيلفي" مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 أيار 2022.
 
 
وزيرة اسكتلندا الأولى وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، نيكولا ستورجون، تقف لالتقاط صورة سيلفي مع أحد السكان المحليين خلال حملة للانتخابات المحلية، في أربروث اسكتلندا، في 2 مايو 2022. سيذهب المواطن البريطاني إلى صناديق الاقتراع في 5 مايو 2022 لانتخابات الحكم المحلي. - سبوتنيك عربي
 
 
والتقط الرئيس الأميركي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 حزيران 2023.
 
يلتقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة سيلفي مع أفراد من الجمهور بعد مخاطبة أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم في فورت ليبرتي بولاية نورث كارولينا، 9 يونيو 2023. الانضمام إلى القوات هو مبادرة لدعم العائلات العسكرية والمحاربين القدامى ومقدمي الرعاية والناجين. - سبوتنيك عربي
 
 
والتقط وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، "سيلفي" قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 آذار 2023. 
 
وزير العمل والتكامل السويدي يوهان بيرسون (إلى اليسار)، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يلتقطان صورة سيلفي قبل اتخاذ صورة جماعية خلال اجتماع القمة الاجتماعية الثلاثية، في مقرالاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 22 مارس/ آذار 2023. تجمع القمة الاجتماعية الثلاثية معًا قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين. - سبوتنيك عربي
 
 
 
كذلك، التقطت ملكة هولندا ماكسيما "سيلفي" خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 نيسان 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر.
 
 
ملكة هولندا ماكسيما (يسار)، تقف لالتقاط سيلفي خلال الاحتفال بيوم الملك في روتردام، في 27 أبريل 2023، الذي يصادف الذكرى الـ10 لحكم الملك ويليم ألكساندر. - سبوتنيك عربي
 
 
 
والتقط الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وتورستن ليفسن الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح "دنكر آند وولف"، "سيلفي" وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 حزيران 2023.
 
 
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين)، وتورستن ليفسن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مزرعة الرياح &quot;دنكر آند وولف&quot;، يلتقطان صورة سيلفي وهما يقفان على قمة توربين رياح بارتفاع 138 مترًا في هولتسي، في 15 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي
 
 
 
وقام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتقاط صورة "سيلفي"، بينما شارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في "بيغ هيلب أوت"، خلال زيارة لنادي غداء في مركز "ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث"، شمال غرب لندن، في 8 أيار 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات.
 
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وسط)، يقف لالتقاط صورة سيلفي، بينما يشارك هو وزوجته أكشاتا مورتي، في &quot;بيغ هيلب أوت&quot;، خلال زيارة لنادي غداء في مركز &quot;ميل إند كوميونيتي سينتر ريكمانسوورث&quot;، شمال غرب لندن، في 8 مايو 2023، حيث ساعد الزوجان في تقديم المأكولات والمشروبات. طُلب من الناس في جميع أنحاء بريطانيا القيام بواجبهم مع اقتراب انتهاء الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث بحملة تطوعية ضخمة. - سبوتنيك عربي
 
 
 
والتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 أيار 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 أيار.
 
يلتقط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة سيلفي أثناء ركوبه مترو أنفاق سالونيك أثناء تشغيله التجريبي مع الركاب في سالونيك، شمال اليونان، في 18 مايو 2023، قبل الانتخابات العامة في اليونان المقرر إجراؤها في 21 مايو. - سبوتنيك عربي
 
 
 
والتقط رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "سيلفي" مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 أيار 2023.
 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (وسط)، يلتقط صورة سيلفي مع المشرعين الكوريين الجنوبيين، أثناء مغادرته بعد إلقاء خطابه في الجمعية الوطنية في سيول، في 17 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
 
 
 
رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ، التقطا صورة "سيلفي" مع المستشار الألماني أولاف شولز ، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 كانون الأول 2021. (سبوتنيك)
 
 
رئيس وزراء ولاية مكلنبورغ - فوربومرن، وزعيم الدولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي الألماني مانويلا شفيزيغ (يسار)، يلتقطان صورة سيلفي مع المستشار الألماني المعين أولاف شولز (وسط)، ورئيس وزراء ولاية راينلاند بالاتينات وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي الألماني مالو دراير، أثناء ذلك جلسة في البوندستاغ (مجلس النواب في البرلمان) في برلين، لانتخاب المستشار القادم للبلاد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي
 
 

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