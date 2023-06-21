قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت

تفتتح سلسلة مطاعم "زوما" اليابانية فرعاً لها وسط بيروت قريباً، مقدمة تجربة فريدة لتذوق الذ الاطعمة اليابانية.





وزوما هو مطعم أسسه الشيف راينر بيكر، مستوحى من الطعام الياباني على أسلوب إيزكايا، حيث يتمّ تقديم الأطباق إلى المائدة باستمرار طوال الوجبة.

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يذكر أن لسلسلة مطاعم "زوما" فروع عدة في 22 دولة.