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لبنان

في هذه المنطقة... مخابرات الجيش توقف أحد الأشخاص قرب حديقة للأطفال

Lebanon 24
21-06-2023 | 15:00
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ص.م" في محلة أبي سمراء، بالقرب من حديقة الأطفال، وجرى اقتياده إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويذكر أنّ الموقوف مطلوب للقضاء لقيامه بإطلاق نار في أوقات سابقة.
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