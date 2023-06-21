24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة... مخابرات الجيش توقف أحد الأشخاص قرب حديقة للأطفال
Lebanon 24
21-06-2023
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ص.م" في محلة أبي سمراء، بالقرب من حديقة الأطفال، وجرى اقتياده إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ويذكر أنّ الموقوف مطلوب للقضاء لقيامه بإطلاق نار في أوقات سابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش
Lebanon 24
مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف في قبضة الجيش
22/06/2023 00:19:20
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس
Lebanon 24
الجيش: توقيف ثلاثة أشخاص في الميناء - طرابلس
22/06/2023 00:19:20
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه
Lebanon 24
قائد الجيش: تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه
22/06/2023 00:19:20
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في قبضة الجيش.. هكذا تم توقيفه في دير عمار
Lebanon 24
أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في قبضة الجيش.. هكذا تم توقيفه في دير عمار
22/06/2023 00:19:20
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
توقيف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
06:01 | 2023-06-21
21/06/2023 06:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
03:37 | 2023-06-21
21/06/2023 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-21
21/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
امتلك "سيارة الأحلام" بـ 3500 دولار.. ابتكار لبناني 100% قريباً في الأسواق (صور)
Lebanon 24
امتلك "سيارة الأحلام" بـ 3500 دولار.. ابتكار لبناني 100% قريباً في الأسواق (صور)
02:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:01 | 2023-06-21
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
02:53 | 2023-06-21
الغاء شهادة "البريفيه".. وميقاتي يوقع المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط وتثبيت متطوّعي الدفاع المدني
03:32 | 2023-06-21
ميقاتي: ندعو للاسراع في انتخاب الرئيس ولسنا من هواة افتعال المشكلات
08:42 | 2023-06-21
السيدة مي ميقاتي ترعى احتفالا تكريميا للسيدة ريا الداعوق: سنظل نؤمن بأن لبنان منارة ثقافية وملتقى لجميع الحضارات
17:00 | 2023-06-21
دور مؤثّر
16:44 | 2023-06-21
عن ترشيح قائد الجيش والاستمرار بخيار أزعور.. ماذا قال بوعاصي؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 00:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact