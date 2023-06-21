دور مؤثّر لدولة عربية كبرى

تتحدث مصادر دبلوماسية عن دور أكثر تأثيراً لدولة عربية كبرى، مع تقدُّم مسار المحاولة الفرنسية الجارية حالياً مع الموفد الرئاسي للاليزيه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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