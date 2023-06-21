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لبنان
مساعدات
Lebanon 24
21-06-2023
|
17:30
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ما تزال بعض المصارف، المصنفة متعثرة، تتعامل مع تحويلات الدفعة الاضافية من المعاشات والرواتب على أنها مساعدات، لا يمكن سحبها على منصة "صيرفة" المعتمدة من مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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