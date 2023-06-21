ما تزال بعض المصارف، المصنفة متعثرة، تتعامل مع تحويلات الدفعة الاضافية من المعاشات والرواتب على أنها مساعدات، لا يمكن سحبها على منصة "صيرفة" المعتمدة من مصرف لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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