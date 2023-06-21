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لبنان

أزمة في وزارة الصحة والوزير "يكف يد المدير"

Lebanon 24
21-06-2023 | 22:23
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اندلعت ازمة في وزارة الصحة بين الوزير فراس الابيض ومدير عام الوزارة بالانابة فادي سنان، على خلفية تصريحات ادلى بها الاخير حول اعطاء مساعدات مالية على المستشفيات الخاصة، وحرمان المستشفيات الحكومية منها، والتي لم تقم بالدور المطلوب منها (أي الخاصة) خلال ازمة تفشي جائحة كورونا، في حين تولت المستشفيات الحكومية لا سيما مستشفى الشهيد رفيق الحريري هذه المهمة بجدارة.
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ولدى اطلاع الوزير ابيض على تصريحات سنان استدعاه، واتخذ اجراء بحقه قضى بكف يده عن العمل في الوزارة.
وعلى الفور تحركت الاتصالات لمعالجة الموقف المتأزم بين الوزير والمدير، على ان يعقد اجتماع الاثنين لمعالجة الامر، ومنع تفاقم الموقف.
وأكد أبيض ل" لبنان 24" أنه اتخذ قراراً بإعفاء مدير عام الوزارة بالإنابة فادي سنان من مهامه نتيجة تراكم الأخطاء التي حصلت في الفترة الماضية، حسب ما قاله الوزير، موضحاً: «اتخذت هذا القرار بعد جملة مخالفات وتجاوزات»، مؤكداً أن المهم هو أن تستمر الوزارة في خدمة المواطنين.
وكانت محطة «الجديد» قد أفادت عن وقوع خلاف بين وزير الصحة ومدير عام وزارة الصحة وذلك بعد إعطاء سنان مقابلة خاصة حول التقديمات المالية للمستشفيات الخاصة على حساب المستشفيات الحكومية.
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