غادة عون تعمل كالمعتاد

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تواصل القاضية غادة عون، بحسب مصادر في العدلية، عملها في إعطاء إشارات قضائية، رغم قرار المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرفها من الخدمة، بسبب وجود دعاوى ارتياب ومداعاة الدولة المقدّمة ضدها، فيما لا يزال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود يمتنع عن تحديد موعد لعقد جلسة للهيئة العليا للتأديب للبتّ في استئناف القاضية غادة عون ضد قرار المجلس.( الاخبار)