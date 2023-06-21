Advertisement

لبنان

نيران صديقة على مهمَّة لودريان!

Lebanon 24
21-06-2023 | 22:42
A-
A+
Doc-P-1079955-638230094311472330.jpg
Doc-P-1079955-638230094311472330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": من الطبيعي أن لا يغيب عن بال الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لوديان أن رئيسه جاء إلى لبنان مرتين خلال شهر واحد، بعد كارثة مرفأ بيروت، وحدد للقيادات السياسية والحزبية التي التقاها في قصر الصنوبر مسار الإنقاذ والخروج السريع من دوامة الأزمة قبل أن تتفاقم، وتصل إلى ما وصلت إليه من إنهيارات، ولكنه لم يلقَ غير الوعود الخادعة، ولم يحصد سوى الصدمات وخيبات الأمل، من أداء الساسة الذين يعملون لمصالحهم الفئوية والأنانية، ويدوسون على مصالح بلدهم وشعبهم، غير مبالين بحجم معاناة هذا الشعب المنكوب.
Advertisement
كما أنه من البديهي أن يكون لودريان قد درس أسباب الفشل الذريع، الذي أصاب جهود زملائه في الأليزية المنوط بهم ملف الأزمة اللبنانية، ليتجنب الوقوع في المطبات التي قذفتهم خارج المسرح اللبناني، وفتحت له الطريق ليكون موفداً شخصياً للرئيس، علّه يستطيع مسح أخطاء الفريق الثلاثي، الذي ورّط بلاده في أكثر من إشكالية في معارج الأزمة اللبنانية.
ولكن يبدو أن أكثر من عقبة خارجية تعترض نجاح الموفد الفرنسي، إلى الصعوبات الداخلية، ظهرت طلائعها في «النيران الصديقة» التي أطلقتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيّا في خطابها الوداعي في حفل عيد الإستقلال الأميركي، حيث أعادت التذكير بمواصفات الرئيس العتيد للبنان وفق مواصفات البيان الثلاثي الأميركي ــ السعودي ـ الفرنسي، والذي خرجت عنه مبادرة باريس، مما يوحي بأن «عدوى» الخلافات وصلت إلى إجتماعات اللقاء الخماسي.
ألا تجعل تلك المعطيات إمكانية نجاح لودريان مهمة مستحيلة؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:35 | 2023-06-22
01:45 | 2023-06-22
01:30 | 2023-06-22
01:15 | 2023-06-22
01:00 | 2023-06-22
23:36 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website