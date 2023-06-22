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لبنان

"تلفزيون لبنان" منبر للحملات على الحكومة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2023 | 01:30
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طُرح خلال جلسة مجلس الوزراء بالامس  موضوع "تلفزيون لبنان" من باب الحملات الاعلامية المكثفة التي تتعرض لها الحكومة ووزراؤها ضمن الحلقات السياسية التي يقدمها التلفزيون.
وكان إجماع من قبل الحاضرين "على وجوب أن يبقى التلفزيون مساحة واسعة للرأي والرأي الاخر، من دون اي استهداف مركز على الحكومة، كما يحصل حاليا".
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وكان لافتا ان وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي قال ردا على  سؤال عن الموضوع: "لقد تكلم معالي وزير الشباب والرياضة جورج كلاس  عن هذا الأمر، ولفت النظر، وكنا نتمنى أن يكون وزير الإعلام موجوداً معنا، وقد أيد دولة الرئيس كلام الوزير كلاس بعدم استعمال "تلفزيون لبنان" منصة لمهاجمة الحكومة".
يذكر ان وزير الاعلام زياد مكاري غاب عن الجلسة بداعي السفر.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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