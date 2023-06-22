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لبنان

لا عودة الى الميدان السوري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2023 | 01:45
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بالرغم من كل المؤشرات الميدانية التي توحي بأن المعارك ستعود بشكل كبير الى سوريا، وتحديدا الى المحافظات الشمالية، من خلال هجوم يعده النظام، الا ان الحقيقة تقول غير ذلك، بحسب ما تقول  مصادر مطلعة معنية.
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أضافت" ان الاولوية لدمشق اليوم لن تكون خوض معركة لاستعادة بعض الاراضي التي يمكن ان تستعيدها قريبا من دون اي "طلقة رصاص"، لكن الحشود العسكرية التي يتم ارسالها ستكون جاهزة لأي تطور".
وتعتبر المصادر" ان الاسابيع المقبلة لن تشهد اي تطور ميداني فعلي، لكن كل الإحتمالات ستكون مفتوحة مع بداية الخريف في ظل امكانية تقدم المفاوضات السورية -التركية".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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