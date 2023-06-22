26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"إهدنيات"... 100 يوم من السحر والجمال والفن والموسيقى
جو لحود-Joe Lahoud
|
Lebanon 24
22-06-2023
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
"من اليأس... نصنع الأمل، ومن السلبية نبني الايجابية".هذه هي المعادلة التي تحكم لبنان اليوم في ظل الفراغ الرئاسي المُميت وفي ظل عمليات التقاطع المتعددة التي لا تحمل في طياتها سوى المزيد من عمليات البحث عن الانقسام والتقوقع واطالة امد الازمات الحياتية والمعيشية التي بات حملها على المواطن اللبناني ثقيلا جداً.
Advertisement
وفي ظل هذه المُعادلة، هناك من يصّر في لبنان على اضاءة الشمعة بدلاً من لعن الظلام وعلى البحث عن خيط الأمل بين أكوام لا تحصى من "قش" السلبية المَقيتة.
وعلى هذا الصعيد، تبدو المهرجانات اللبنانية التي تسعى جاهدة للاستمرار وتقديم اسباب الفرح والابتسامات للمواطنين واحدة من عناصر الصمود واظهار رغبة اللبنانيّ بالاستمتاع بالحياة وجنوحه نحو الفرح والتألق دون سواهما.
ومن المهرجانات التي تبرز بشكل لافت على الساحة اللبنانية والتي تمكنت من التكيّف مع مختلف المراحل الصعبة التي مرّ بها لبنان من "جائحة كورونا" الى "ثورة 17 تشرين" وما رافقها من تداعيات وتدهور سياسي واقتصادي، لا بد من تسليط الضوء على "مهرجان اهدنيات" الذي قرر في مواسم سابقة ان يحافظ على وجوده معتمداً سياسية النشاطات الكثيرة والقريبة من الناس والتي تبدو تكلفتها مقبولة الى حدّ كبير مقارنة مع اولويات اللبنانيين التي اختلفت كثيراً خلال السنوات الاخيرة.
وهذه السنة، قرر "اهدنيات" ان يبقي على نشاطاته القريبة من الناس، بالاضافة الى اعادة افتتاح مسرحه الخلاب الذي سيستضيف باقة من الفنانين المحليين والعالميين وكل هذه الأنشطة والأمسيات ستنطلق ابتداء من الاول من شهر تموز المقبل وتستمر لنهاية الصيف المقبل، اي انها ستمتد على مدار 100 يوم بشكل متواصل.
وكانت رئيسة جمعية الميدان السيدة ريما فرنجيه قد اطلقت "اهدنيات" في حفل جمع أهل الفن والثقافة في مبنى "الكبرى" في اهدن فاضاف بريقاً وسحراً على امسيات اهدن الغارقة في غيم حزيران والمُطلقة احلامها على جناح مغيب الشمس في نهاية كل يوم.
يذكر ان "اهدنيات" الذي سيمتد على مدار 100 يوم سيقدم مروحة واسعة من الانشطة الترفيهية، الموسيقية والثقافية، نذكر منها:
10 آب: ناصيف زيتون
12 آب: "وين عايش" مع جون أشقر
18 آب: "a5rass"
24 آب: جوزف عطية
26 آب: "Dj night Ft. Dj Tmak & Dj Bibb"
بالاضافة الى عدد كبير من الانشطة الترفيهية الخاصة بالاطفال.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
06:01 | 2023-06-21
21/06/2023 06:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-21
21/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
Lebanon 24
بتوقيع مصمم لبناني... بطلة "التفاح الحرام" دخلت القفص الذهبي وهذه الصور الأولى من حفل زفافها
15:19 | 2023-06-21
21/06/2023 03:19:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ يتطوّر إلى جريمة مروّعة... إليكم ما حصل في زحلة
Lebanon 24
خلاف عائليّ يتطوّر إلى جريمة مروّعة... إليكم ما حصل في زحلة
12:16 | 2023-06-21
21/06/2023 12:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
Lebanon 24
قريباً.. أحد أشهر المطاعم العالمية يفتتح فرعاً له وسط بيروت
14:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
جو لحود-Joe Lahoud
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-06-22
لودريان محفّزاً وغير متفائل.. لكن المهمة غير مستحيلة!
05:00 | 2023-06-22
التشريع يضرب "جبهة" المتقاطعين.. هل تُطوى صفحة أزعور الرئاسية؟!
05:14 | 2023-06-22
جميل السيّد: "كلّ صرماية وإنتو بخير"
04:53 | 2023-06-22
عن سعر الدولار.. ماذا كشف وزير الإقتصاد؟
04:48 | 2023-06-22
عن الثروة السمكيّة... ماذا قال وزير الزراعة؟
04:46 | 2023-06-22
هل سيلتقي لودريان بـ كتلة "الاعتدال الوطني"؟
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 12:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 12:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 12:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact