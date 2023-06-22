هل يستعيد اهالي الطلاب اموالهم؟

بعد إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة، يتساءل أولياء أمور التلامذة إن كانت الرسوم الخاصة بامتحانات الشهادة المتوسطة التي دفعت من اجل الاستحصال على وثيقة الترشيح سوف يتم اعادتها لهم، خصوصاً وأن بعض المدارس استلم من الأهالي مبالغ تتراوح ما بين 150 و 500 ألف ليرة بذريعة تكاليف المعاملات الزائدة كالمواصلات وأسعار الطوابع التي تباع في السوق الموازية، في حين تبلغ الرسوم رسميا 40 ألف ليرة، مع طابع واحد من فئة الف ليرة، اي ان المبلغ المستحق 41الف ليرة فقط. سؤال برسم لجان الاهل اولا.

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