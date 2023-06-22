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لبنان

مطاعم وحفلات.. حركة سياحية لافتة في هذه البلدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2023 | 02:45
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مع انطلاق الموسم السياحي في لبنان وبدء قدوم المُغتربين والسياح إلى ربوع بلاد الأرز، يُلاحظ مؤخرا زحمة لافتة في بلدة برمانا المتنية التي تعج بالحياة.  
 فقد تم مؤخرا افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي التي بدأ الرواد يرتادونها لتذوق مختلف أنواع الاطباق العالمية والسهر فيها حتى ساعات الفجر، وبالتالي أصبحت وُجهة أساسية للعديد من السياح واللبنانيين ولاسيما انها تتميز بقربها من بيروت وبطقسها الجميل في فصل الصيف وطابعها التراثي والحديث.  
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 وتقع برمانا على ارتفاع 750 مترا فوق البحر وتبعد عن بيروت نحو 20 كيلومترا، تتميز بلوحات طبيعية خلابة تظلّل شوارعها التي تزينها بيوت ذات هندسة معمارية عريقة متوّجة بالقرميد الاحمر. 
 ولطالما شكّلت برمانا وجهة مفضّلة للسيّاح العرب والخليجيين منذ أكثر من نصف قرن حيث كانوا يدرجون زيارتها على أولويات أجندة عطلتهم في لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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