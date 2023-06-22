الرئيس ميقاتي استقبل الموفد الفرنسي لودريان

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو.

وبعد انتهاء اللقاء غادر لودريان مكتفياً بالقول: "أتمنى لكم نهارا سعيدا".